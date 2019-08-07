شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعتذر عن تقديم برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر النجم تامر حسنى، عن المشاركة فى تقديم الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز، والذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية، ولم يكشف تامر عن الأسباب التى دفعته للاعتذار عن البرنامج، مكتفيا بأن اعتذاره جاء لأسباب خاصة.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لفويس كيدز أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة، هتوحشوني جدا ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب شكراً".

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وانتهى النجم تامر حسنى، من تصوير أحداث فيلمه الجديد، الذى كان مرشح للعرض فى عيد الأضحى والفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى، ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.