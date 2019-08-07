شكرا لقرائتكم خبر عن حتى فى عيد الحب الصينى.. فيكتوريا بيكهام تنتهز الفرصة وتعبر عن حبها لديفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام تنتهز أى فرصة من أجل الإعلان عن حبها لزوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام.

ونشرت فيكتوريا بيكهام البالغة من العمر 45 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التوصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة جديدة مع بيكهام، وذلك احتفالا بمناسبة "عيد الحب الصينى"، فعلقت فيكتوريا على الصورة فكتبت "عيد حب صينى سعيد لمن يحتفلون اليوم به".

وحصدت صورة فيكتوريا وديفيد الجديدة أكثر من 350 likes فى أقل من ساعة واحدة على نشرها بـ إنستجرام".



فيكتوريا بيكهام