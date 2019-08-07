شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور بالحجاب للفنانة أمل حجازى بعد طلبها الغفران من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة أمل حجازى، على مشاركة جمهورها صور من حياتها اليومية ومواقف مع أولادها ورحلاتها، والرد على متابعيها الذين يحرصون على معرفة من أين تشترى ملابس المحجبات، حيث إنها دائما تظهر بإطلالات فى قمة الرقة والجمال، كما أنها دائما متجددة فى طريقة لفة طرحة حجابها والاستايل التى ترتديه، وتواكب كل خطوط الموضة.

كما أعلنت الفنانة أمل حجازى عن أدائها مناسك فريضة الحج لهذا العام، وشاركت الفنانة جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام وظهرت وهى ترتدى ملابس الإحرام، مطالبة من الجميع مسامحتها.

وقالت امل حجازي فى الفیديو: "أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه يسامحنى، بشكرك يا رب على النعمة اللى أنعمت بها عليا، ومقصرة شو ما بعمل معك، لأن اللي عطیتني ياه شى كتیر كبیر".

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واستكملت أمل حجازي حديثها وهى تبكى "بدال ماكون واقفة على مسرح فى هذا اليوم سأكون واقفة بین إيديك، بین إيدين رحمتك على جبل عرفة، يا رب تقبل منى ومن كل الحجاج، لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شريك لك لبیك".

وأعلنت أمل حجازى، منذ عام اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الساحة الغنائية وتقديم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".

وهذه أجمل 10 صور للفنانة أمل حجازى بالحجاب.







































