دينا فؤاد تهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صديقتها الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها. ونشرت "دينا" صورة تجمعهما، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا شيمو يا قمر، وعبال سنين كتير حلوة زيك". شيماء سيف من مواليد 7 أغسطس 1988، شاركت في عدة أعمال أبرزها "جوازة ميري"، "آخر ديك في مصر"، "بدل الحدوتة 3"، "أبو شنب" وغيرها.

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