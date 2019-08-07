تراند اليوم : بالفيديو| لهذا يهتم الإسرائيليون بتعلم أغاني "أم كلثوم".. رد فعل عربي صادم...

بثت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لإسرائيليين يتلقون دروسًا في تعلم أغاني المطربة المصرية الراحلة "أم كلثوم".

ويعمل بادر عوديد عميت (من اصول عراقية) بعد تقاعده من عمله في الهندسة المعمارية على تثقيف المهتمين بإسرائيل بالموسيقى العربية التي يهتم بها ويعشقها سيما المصرية، منها عن طريق دورة مجانية في مدينة اور يهودا، المأهولة بيهود من اصول عراقية لأغاني كوكب الشرق ام كلثوم.

تشمل الدورة 8 لقاءات أسبوعية، يتم الخوض في كل لقاء في اغوار أغنية، كما يتلقى خلالها الحضور كلمات الأغنية العربية بأحرف عبرية، مع شرح عن معناها بالعبرية ويستمعون إلى الأغنية ثم يغنوها بصورة جماعية.

كانت مبادرات عوديد السابقة تتناول في كل لقاء بصورة مقتضبة حياة الفنان والاستماع الى مقاطع من اغانيه الشهيرة.

وعلقت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "نـأمل أن نسمع عن مبادرات من جهتكم لتعليم الأغاني العبرية لمد جسور السلام بين الشعوب".

وأثار التقرير ردود فعل جاءت في أغلبها مستهجنة من جانب معلقين عرب.

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وعلق أحدهم: "بعد خمسين سنة سينسبون أغاني أم كلثوم للتراث الصهيوني ويسمونها أم شالوم نحن نعرف جيدا أم كلثوم، سيرتها الذاتية وهويتها الوطنية".

فيما رد أدمن الصفحة: "ندرس أغانيها من باب التعرف على ثقافة الجار، وبسبب الاحترام الذي يكنه لها يهود الدول العربية. هناك أيضا عرب يستمعون الى أغاني عوفرا هزاع وبعض المغنين الاسرائيليين الشرقيين، ونحن نرحب بهذا التبادل الثقافي".

فيما رد أحد المعلقين بالقول:" من انتم حتي نسمع اغانيكم اذا كنا مش طايقينكم اصلا"، لترد الصفحة: "ممكن هذا الأمر قد يفاجئ البعض، لكن لدينا مغنين ومغنيات يحظون بالإعجاب في العالم العربي. لم نقلها نحن، بل اليوتيوب يؤكد على ذلك. أراء شخصية شئ، وما يجري على أرض الواقع شئ مختلف تماما".



