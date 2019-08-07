تراند اليوم : من مصر.. اختيار فنانة عربية وحيدة ضمن أفضل 100 وجه في العالم...

أدرج إسم الممثلة المصرية ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم تمهيدًا للبدء في التصويت عليها من جانب الجمهور، وذلك بحسب ما كشف الحساب الرسميّ الخاصّ بمسابقة "تي سي كاندلر" على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لتكون بذلك الوجه العربي الوحيد ضمن هذه القائمة.
وجاء في القائمة النجوم العالميين، براد بيت، وليوناردو دي كابريو، ومارجو روبي، وذا روك وزاك إيفرون، وإيما واتسون، وجينيفر لورنس، وجيمس موموا، وديبيكا بادكون، وسيدهارت مالهوترا، وشاتاي أولسوي، وجان يمان، وضمّت من نجوم الرّياضة كريستيانو رونالدو، وديفيد بيكهام.
جدير بالذكر أن ياسمين صبري قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "حكايتي"، وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر ، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي".