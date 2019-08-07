تراند اليوم : فيديو| ظهور مفاجئ لحفيدة "فاروق الفيشاوي".. هكذا ردت على أسئلة محرجة...

كشفت لينا، ابنه الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن رغبتها في احترف العمل بالتمثيل، سيرًا على خطى والدها وجديها.

وفي أول ظهور بعد تغيبها عن جنازة جدها الممثل الراحل فاروق الفيشاوي، تحدثت "لينا" عبر مقطع فيديو عن افتقادها لجدها، وأجابت على أسئلة متابعيها، من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

ومن ضمن الأسئلة التي تلقتها سؤالاً حول المهنة التي تتمنى أن تمتهنها عندما تكبر، قالت "لينا"، إنها ستسير على خطى والدها وجدها وجدتها؛ إذ تريد أن تصبح ممثلة.

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وأضافت "لينا"، أنها لم تحضر جنازة وعزاء جدها بسبب والدها، الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من العودة مجددًا إلى إنجلترا، حيث تعيش هناك مع والدتها.

وتقول تقارير إن العلاقة بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي توترت منذ العام الماضي، إذ انقطع التواصل بينهما بسبب رفضه الإنفاق عليها أو تحمل بعض المسئوليات الخاصة بدراستها أو احتياجاتها.

وكان الفيشاوي تزوج من مهندسة الديكور هند الحناوي عرفيًا، وأثارت قضية نسب ابنتهما "لينا" ضجة في مصر قبل سنوات، ومرت بالعديد من المنعطفات أهمها تصريحاته في برنامج البيت بيتك مع الإعلامي محمود سعد.

وانتهت بحكم قضائي من المحكمة لصالح الحناوي بثبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة لينا لأبيها أحمد الفيشاوي، وقد اعترف الأخير بابنته بعد أن حسم القضاء أمر القضية، لكن الأزمة لا تزال قائمة بعد أن قامت "هند" برفع قضية نفقة عليه.



