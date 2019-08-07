“من غير واسطة”.. محمود العسيلي يلبي طلب معجبة بإحياء حفل زفافها

استجاب الفنان محمود العسيلي، لطلب إحدى المعجبات بإحياء حفل زفافها المزمع إقامته الشهر المقبل، بعدما مازحته بشأن أغنيته الجديدة المقرر طرحها قريبًا. كان العسيلي قد نشر الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة “انتي وأنا”، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، وعلق عليه: “غدًا إن شاء الله”. عقب نشر العسيلي، الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة، مازحته إحدى المتابعات وتدعى حبيبة أحمد، قائلة: “لا لا مش عارفه محبوش والله.. ومش عارفه مستناش الاغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي”. وفاجئ الفنان الشاب، المتابعة بالرد على التغريدة التي كتبتها، قائلا: “وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص”، لترد الأخيرة: “قول والمصحف لا لا مش مصدقة”. وتابعت: “إحنا من بنها وكنا نازلين نحجز الفرح انهاردة اول حد هيعرف انت”، ليعلق العسيلي: “هتحجزوا في بنها ولا في القاهرة.. ؟ والتاريخ هيكون امتى؟ وألف مبروك طبعا”.

وردت حبيبة على العسيلي، قائلا: “هنحجز في بنها هو هيكون في شهر 9 والتاريخ لسه هنحدده أنت ممكن تقولي فاضي امتى وأنا اعمله عادي”، ليرد: “ابعتيلي نمرتك او نمرة خطيبك على dm وانا هاخلي حد يكلمك”.

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وعقب تغريدة العسيلي، نشرت حبيبة تفاصيل جديدة من طلب العسيلي إحياء حفل زفافها، قائلة: “طب يا جماعة.. مدير أعمال العسيلي كلمني.. وأنا برده مش مصدقه نفسي”.

كان محمود العسيلي، قد تعرض لانتقادات عنيفة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يتحدث لشاب طلب التصوير معه في إحدى الحفلات، قائلًا: “حضرتك معاك واسطة؟، جامد جدًا مثلًا؟، بتحبني؟، طب كل الناس دول بيكرهوني وإنت بس اللي بتحبني؟”. وأضاف: “لو اتصورت معاك يبقى لازم أتصور مع الناس دي كلها.. بس هي دي الفكرة”. وعقب الانتقادات، نشر العسيلي اعتذارا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي علق فيه على الواقعة، حينما رفض التقاط صورة مع أحد معجبيه. وقال العسيلى: “‏أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وباعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة أنا آسف مرة ثانية”. وأضاف: “النقطة الثانية إنى حاولت أقول للشخص اللي أنا كنت بكلمه إن ما ينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور 3 مرات برا الميك، ولكن هو كان لحوح جدا ومصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف أغني فللأسف قلت له كدا بحسن نية وللأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو”.