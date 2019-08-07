شاهد: إطلالة ساحرة للفنانة البحرينية أميرة محمد

طلت الفنانة البحرينية أميرة محمد عل جمهورها باطلالة مميزة عبر مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “انستقرام”. وعلقت أميرة محمد على الفيديو موجهة تساؤل للفتيات حول ألوانهم المفضلة من الماكياج. ولاقت اطلالة أميرة محمد استحسان متابعيها فمنهم من وصفوها بالساحرة فيما أكد أخرون أن الفنانة لجأت لعملية تجميل ولم يقتصر الأمر على النحافة فقط واستخدام الماكياج.

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