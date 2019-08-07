شاهد.. "نكتة بايخة" لأصالة من ألبومها الجديد

طرحت الفنانة أصالة أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: عبد الحميد الحباك، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع: فهد. تأتي الأغنية ضمن ألبوم أصالة الجديد التي أطلقت عليه عنوان "في قربك" المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مرور عامين على آخر ألبوماتها " مهتمة بالتفاصيل" الذي طرح عام 2017. عنوان "في قربك" المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مرور عامين على آخر ألبوماتها " مهتمة بالتفاصيل" الذي طرح عام 2017.

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