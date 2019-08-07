تامر حسني يحسم موقفه من برنامج "ذا فويس كيدز"

اعتذر الفنان تامر حسني، عن مشاركته في الموسم الثالث من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

أعلن تامر عن سبب عدم اشتراكه قائلاً:" لكل الجماهير اللي

بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز، انا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه .... هتوحشوني جدااااااااا ، و يارب التوفيق لكل المواهب الجميل، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب".

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يذكر أن تامر يستعد لخوض السباق السينمائي لعيد الأضحى المبارك بفيلمه الجديد "الفلوس" ويشاركه البطولة الفنان خالد الصاوي، أحمد السقا، زينة، محمد سلام، تأليف: تامر حسني، سيناريو وحوار، محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.