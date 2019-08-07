كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله الراجحي يخوض سباق رمضان٢٠٢٠ بمسلسل "بدون شك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الممثل السعودي عبدالله الراجحي عمل درامي جديد يبدأ في تصويره عقب عيد الأضحي المقبل وذلك تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل لعام ٢٠٢٠.

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وقال عبدالله الراجحي في تصريحات صحفية له اليوم أن المسلسل يحمل اسم "بدون شك" بينما يشارك فيه عدد كبير من نجوم التمثيل في منطقة الخليج وبعض الممثلين المصريين .

وأوضح عبدالله الراجحي علي ان المسلسل سيتم تصويره في اماكن مختلفة من بينها مصر ودولة لبنان بينما سيتم الكشف عن تفاصيل المسلسل بالكامل خلال الفترة المقبلة .