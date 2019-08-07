هل طاولت شظايا انفجار معهد الأورام الفنانة أروى؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:50 مساءً - نشرت الفنانة اليمنية أروى على صفحتها الخاصة عبر تويتر صورا من شرفة تظهر الأضرار التي أصابت منزلها الواقع في محيط انفجار معهد الأورام المدوي الذي وقع ليل الأحد الاثنين أمام المعهد القومي للأورام في محيط منطقة المنيل وسط القاهرة.

وعلقت أروى قائلة: ” لقطات من داخل منزلي و الحمدلله مافي خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و مافي مصابين ابدا الحمدلله.. الله يرحم الي ماتوا في هذا الانفجار و يشفي كل المصابين، معهد الاورام”.

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