مِمَن تحمي ريهانا حبيبها السعودي حسن جميل؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:50 مساءً - تناقلت وسائل الاعلام العالمية ان الفنانة العالمية ​ريهانا​ لا تريد الاعتراف بشكل علني بعلاقتها برجل الاعمال السعودي ​حسن جميل​، وذك ليس لانها ليست سعيدة أو واثقة من علاقتهما، بل لتحميه.

في التفاصيل تتحدث ريهانا بإستمرار عن معاناتها من اجل ايجاد الحبيب الذي ستستمر معه الى الابد، لكنها لا تتحدث عن حسن لأنها تريد أن تحميه من كل الضغوط والتي قد يتعرض لها، خصوصا انها ستطرح ألبومها الجديد، ولا تريد تحويل الاضواء إلى علاقتهما في هذه الفترة، خوفاً على حسن وعلى ألبومها أيضا.