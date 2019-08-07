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كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:50 مساءً - فوجئ سكان مدينة ” تل أبيب ” صباح اليوم الأربعاء بتغيير لافتات بعض الشوارع في المدينة إلى ” ياسر عرفات ” و” إسماعيل هنية ” و” البالونات الحارقة ” .
ووفقا لصحيفة ” جيروساليم بوست ” الناطقة باللغة الانجليزية بأن من قام بذلك هم مجموعة من الناشطين وهو من يهود مستوطنات غلاف غزة ويحملون إسم ” مشروع النصر الإسرائيلي ” .
وقامت تلك الجماعة قاموا بتغيير أسماء بعض الشوارع خلال الليل احتجاجا على ظروف الحياة السيئة في تلك المستوطنات والإجراءات الحكومية الضعيفة ضد حماس والإرهاب وما أسمته ب ” السياسة الضعيفة ” في التعامل مع حركة حماس في قطاع غزة .
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المجوعة تضم أفرادا من أسر ضحايا الصواريخ الفلسطينية في مستوطنات الغلاف وبعض سكان جنوب فلسطين المحتلة وعددا من وحدات احتياط الجيش .
ودعت الجماعة المسؤولين الإسرائيليين والجيش والمجتمع الإسرائيلي بأسره إلى التحول من سياسة التهدئة إلى سياسة النصر من خلال الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية .
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أسماء ياسر عرفات وإسماعيل هنية على شوارع في ” تل أبيب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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