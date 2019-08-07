حملة انتقادات لماهيرا خان على تويتر بسبب أزمة «كشمير»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرضت نجمة بوليوود الباكستانية ماهيرا خان عن كشمير ، لانتقادات شديدة من قبل العديد من مستخدمي موقع التغريدات العالمي تويتر بعد أن غردت عن قرار الهند بشأن قرار إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في كشمير.

انتقلت الممثلة الباكستانية خان إلى تويتر للتعبير عن آرائها بشأن حال المسلمين في كشمير التابعة لسيطرة الهند، وذلك بعد إلغاء حكومة الهند للمادة 370 يوم الاثنين 5 أغسطس، والتي كانت تتضمن حكم ذاتي للأفليم المتنازع عليه بين الجارتين، مما تسبب بشكل كبير في حملة انتقادات واسعة .

أكدت ماهيرا في تدوينتها عن مدى ظلم واجحاف القانون الجديد الذي يضيع حياة الأبرياء، وقالت “السماء تحترق ونبكي بصمت، مما دفع أحدهم ليرد عليها “لماذا تنزعج ... # كشمير لدينا في الهند” ، بينما قال آخر ، “ركزي على بلدك”.

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لفت متابع آخر انتباهها إلى المسلمين في اليمن وفلسطين وكتب: “أحاول العثور على تغريدة حول ما يحدث في اليمن وفلسطين، أليسوا مسلمين أيضًا؟ “وطلب منها آخر أن تُظهر تضامنها مع المسلمين الصينيين أيضًا.

قال: “أظهري بعض القلق على المسلمين الصينيين أيضًا”، وأشار آخر يذكرها بمحنة بلوشستان ، “بلوشستان تنتظر تحررها من الاحتلال الباكستاني. إلى متى سوف تفعل باكستان الفظائع في تلك المنطقة؟ بلوشستان حرة”.

اكتسبت ماهيرا، اهتمامًا عالميًا بعد عرض فيلمها “Verna”، والذى يدور حول إحدى الناجيات من حادث اغتصاب ثم تحاول بعد ذلك الأنتقام من مهاجميها، وقد أشاد الكثيرون بماهيرا بسبب “موضوعاتها الناضجة” و”المحتوى الجرىء” الذى تقدمه فى أعمالها.