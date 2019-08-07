تكريم المخرج ديل تورو بنجمة على رصيف الفن في هوليوود

المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو يكرّم بنجمة على رصيف الفن في هوليوود

كرّم المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، الثلاثاء بنجمة على رصيف الفن في هوليوود، حيث حض زملاءه المهاجرين على رفض التخويف ومواجهة الانقسام في الولايات المتحدة.



وقال هذا المخرج الحائز جائزتي أوسكار والبالغ 54 عاما عقب عمليتي إطلاق النار الجماعي في إل باسو أمام الحشود: إن "التخويف" يستخدم لتفرقة لناس لكن "هذه الانقسامات هي مجرد وهم".

وأضاف "عندما يقول الناس (أنت تعيش في عالم خيالي) أقول: لست أنا من يعيش فيه. السياسيون هم من يفعلون ذلك... أنا أتعامل مع حقائق الروح والروايات".



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وتابع: "لا تصدقوا الأكاذيب التي يقولونها عنا. صدقوا القصص التي في داخلكم وآمنوا بأننا معا يمكننا أن نحدث فرقا".



غادر ديل تورو المكسيك في العام 1998 بعدما اختُطف والده في مقابل فدية مقدارها مليون دولار لم يتمكن من دفعها إلا بمساعدة زميله المخرج جيمس كاميرون.



وهو معروف حاليا بكونه واحدا من "الأصدقاء الثلاثة" (ثري أميغوس) في صناعة الأفلام المكسيكية إلى جانب المخرج الحائز جائزة أوسكار أليخاندرو غونزاليس إيناريتو وألفونسو كوارون.



ومن أبرز أفلامه "بانز لابيرينث" و"ذي شايب أوف ووتر".

