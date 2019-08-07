هالي بيري: انشغالي بالفن حرمني من إنجاب 5 أطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة الأمريكية هالي بيري، 52 عاما، إنها تحب أن تكون أمًّا، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون لديها عائلة أكبر.

وأوضحت هالي في حوار مع مجلة "أن ستايل" الأمريكية بمناسبة مرور 25 عاما على صدور أول عدد لها: "أحب كوني امرأة حامل، وربما كنت لأنجب 5 أطفال لو لم أكن منشغلة بعملي كفنانة".

وأضافت "الهرمونات تجعلني أشعر بالسعادة، كنت أشعر أن جسدي يؤدي وظيفته".



وأشارت هالي إلى أن معرفة أن شخصا ما يعتمد عليها جعلها شخصا أفضل، وقالت: "لقد أصبحت أركز بصورة أكبر وأتوافق مع قيمي وأهدافي".



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يشار إلى أن هالي لديها طفلان نهلة 11 عاما وماسيو 5 أعوام.



وقالت هالي: "أريد أن يؤمن أبنائي أنني لم أكن مثالية ولم أفعل كل شيء بصورة صحيحة، ولكني أم جيدة".



وأوضحت "أريد أن أستمر في تحدي نفسي وأن أقبل المخاطر، وأؤدي الأدوار التي تجعلني أشعر بالحياة".



وتقوم هالي حاليا بالتدريب على الفنون القتالية المختلطة من أجل تأدية دورها في فيلم "بروزد" (Bruised)، ومن المقرر أن يكون الفيلم أول تجربة إخراج لهالي.

