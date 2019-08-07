شكرا لقرائتكم خبر عن المصور السينمائى رمسيس مرزوق يخضع لعملية جراحية فى القلب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفنان ومدير التصوير السينمائى رمسيس مرزوق عملية تغيير جهاز بالقلب تتبعها عملية أخرى لتركيب دعامات، مساء اليوم الأربعاء، فى أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة.

ونشر الفنان والناقد التشكيلى صلاح بيصار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه تواصل مع شقيقه الصديق المثال زوسر مرزوق للاطمئنان عليه حيث قال "نقابة السينمائيين التى ينتمى لعضويتها صرفت له 30 ألف جنيه.. ونحن نهيب بالفنان السينمائى مسعد فودة نقيب السينمائيين أن تتكفل النقابة بحالة رمسيس بنصيب أكبر من تلك القيمة بما يتماشى مع تكاليف العلاج الباهظة .. التى لا يمكن حساب مداها".

Advertisements

وتابع صلاح بيصار "نحن مع ما قاله المثال زوسر مرزوق وكل تمنياتنا للفنان المصور الكبير بالشفاء العاجل".

جدير بالذكر أن رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير عمل لأكثر من خمسين عاما مع كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف والتلمسانى وكمال الشيخ وأسماء البكرى وهاشم نحاس وحسن الامام وفطين عبد الوهاب، حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) سنة 1983 وإشترك بتصوير مجموعة أفلام الإيطالية.

وأقام العديد من المعارض الخاصة به فى مصر وروما وباريس حصل على عشرين جائزة تقديرية، مع حصوله على وسام فارس من الحكومة الفرنسية.