شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم فتاة ليل فى "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة إنجى المقدم تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وذلك بعد عودتها الى القاهرة، حيث كانت تقضى الإجازة الصيفية بأرووبا.

وتجسد إنجى فى أحداث العمل شخصية فتاة ليل تعمل فى ملهى ليلى خلال فترة الخمسينيات، والتى تدور فيه قصة العمل.



انجى المقدم انجى المقدم

وانطلق تصوير المسلسل منتصف الشهر الماضى فى الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى وهو عبارة عن بانسيون وجمعت المشاهد بين أكثر من بطل منهم إياد نصار ومى سليم وإدوارد، وبعد ذلك التحقت بالتصوير الفنانة داليا مصطفى وأيضاً أمانى كمال مع تغيير الديكور بالمدينة أيضاً.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.