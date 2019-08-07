شاهدوا مفاجأة غير متوقعة من ترافيس سكوت لـ كايلي جينر لمناسبة عيد ميلادها

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - مفاجأة غير متوقعة حضّرها مغني الراب الأمريكي، ​ترافيس سكوت​ لحبيبته نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ وذلك إحتفالاً بقرب عيد ميلادها الـ22.

ففي صباح يوم أمس، استيقظت جينر على آلاف من بتلات الورود الحمراء، غطت بهو منزلها، ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تضمن رسالةً من ترافيس، تقول: “عيد ميلاد سعيد !!! لقد بدأنا للتو”.

وبحسب مجلة “E” الإلكترونية نقلاً عن أحد بائعي الورود، فإنَّ تكلفة هذه الهدية ووفقًا للمساحة التي غطتها الورود، تبلغُ أكثر من 25 ألف دولارٍ أمريكي.