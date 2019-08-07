شاهدوا.. لحظة سقوط زوجين من أعلى الجسر أثناء تبادلهما العناق!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - رصدت كاميرات المراقبة الموجودة على أحد الجسور، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط زوجين من أعلى الجسر في مدينة كوسكو جنوب شرقي البيرو.

ويظهر مقطع الفيديو الزوجين هيكتور فيدال، البالغ من العمر 36 عاما، وزوجته مايبث إسبينوزا، البالغة من العمر 34عاما، وهما يتبادلا العناق على حافة الجسر لتفقد الزوجة توازنها وتسحب زوجها معها، حيث أعلن عن وفاتهما، وفقا لصحيفة “ميرور”.



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