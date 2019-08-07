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كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - أثار الفنان وديع الشيخ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يؤدي أغنية يقول فيها إنّ الحذاء الذي يرتديه يساوي راتب أحدهم على 9 أشهر.
وقد لفت البعض إلى أن وديع الشيخ وخلال “قدومه إلى حفله، استوقفه دركي، فقرر أن يوجّه إليه هذا الكلام”.
ولكن تعليق آخر أشار إلى أن وديع قصد شخصية فنية وليس الدركي الذي استوقفه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. وديع الشيخ يثير الجدل بين المتابعين: “الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك على 9 أشهر”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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