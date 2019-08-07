- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - قامت شركة ” موفي سينما ” السعودية بإفتتاح أول دار عرض سينمائية لها في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة في مجمع ” العرب مول ” مساء يوم امس الثلاثاء .
وتقدم وزير الإعلام السعودي ” تركي الشبانة ” قائمة المدعوين للافتتاح .. والتقطت له بعض الصور وهو حاملا الفشار والكولا ويشاهد جزءا من أحد الأفلام المعروضة .
وتعتبر هذه الدار السينمائية الجديدة هي دار العرض الثانية في مدينة جدة بعد شركة ” فوكس سينما ” الإماراتية التي افتتحت أول دار عرض في جدة بمجمع ” رد سي مول ” التجاري مطلع العام الجاري بعد محطتها الأولى في العاصمة الرياض .
ويأتي ذلك بعد قرار السماح بإنشاء دور عرض سينمائية في أبريل من العام الماضي بعد عقود من الحظر المستند لتفسيرات دينية .
وتضم دار العرض الجديدة 15 شاشة عرض .
وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما تحتوي على أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030 .. حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويا .
كانت هذه تفاصيل خبر ” موفي سينما ” .. إفتتاح دار عرض سينمائية جديدة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.