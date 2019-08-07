راجو رام وزوجته ناتالي دي لوتشيو يتوقعان طفلهما الأول

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتوقع المنتج والممثل التلفزيوني الهندي راجو رام، أول طفل له مع زوجته ناتالي دي لوتشيو، أعلن الممثل الخبر السار على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

رام نشر صورة له وهو برفقة ناتالي، بينما بدأت بطنها في الانتفاخ، حملت زوجًا من الأحذية الصغيرة في يديها، وعبر الممثل عن سعادته: “الاستعداد لأكبر مغامرة في حياتي حتى الآن”.

تزوج راجو من ناتالي التي تعمل في الغناء ظهرت على MTV Coke Studio مع أميت تريفيدي. كما أنها تحظى بشعبية بسبب إعادتها للأغاني الكلاسيكية الهندية الشهيرة، كانت قد تزوجت راجو في حفل زفاف أقيم في جنوب الهند في جوا العام الماضي.

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وفي سياق مماثل، أعلن رام Raghu Ram طلاقه رسميًّا من زوجته النجمة سوجندا جارج Sugandha Garg، وذلك من خلال رسالة نشرها على حسابه الخاص في انستجرام، وهذا ما صدم جمهوره والوسط الفني الهندي.

وفي التفاصيل راجو البالغ من العمر 44 عامًا تزوج من جارج في العام 2006، وأعلن انفصاله عنها عام 2016، من خلال صورة حفل زفافهما التي نشرها آنذاك على حسابه الشخصي.

وكشف راجو هذه المرة خبر طلاقه الرسمي من زوجته، مؤكدًا على أنّ حبّه لسوجندا لن يتغير أبدًا، وأنّ مرحلة من الصداقة قد بدأت الآن، بعيدًا عن المشاكل والنزاعات التي يمكن أن تحصل بين أيّ ثنائي منفصل.

وكانت سوجندا قد صرحت في وقت سابق لوكالة الأنباء الهندية، بانفصالها عن زوجها راجو عام 2016 وقالت: “لا نزال نرى بعضنا البعض في كثير من الأحيان، وقررنا أن نجعل عام 2016 بداية جديدة مع الأصدقاء، فقد كان لدينا علاقة جميلة وخاصة”.