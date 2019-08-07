كاترينا كايف لا تزال تحلم بالمكسيك.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تستأنف النجمة الهندية كاترينا كايف العمل في الوقت الحالي، لكن يبدو أنها لا تستطيع التوقف عن التفكير في عطلتها التي قضتها في المكسيك.
يوم الخميس 1 أغسطس، شاركت ممثلة فيلم “بهارات” مجموعة من الصور المذهلة من عطلتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.
وهي ترتدي ملابس السباحة الزرقاء، نستطيع أن نرى الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا، وهي تسبح في المياه الزرقاء في المكسيك معظم الوقت (حيث احتفلت بعيد ميلادها في الشهر الماضي ).
في “البوست”، كشفت كاترينا أن هذه هي الصورة الأخيرة التي نشرتها على صفحتها، وحصد المنشور على أكثر من 3 مليون اعجاب في غضون دقائق قليلة على Instagram.
الجدير بالذكر أن كاترينا قد احتفلت بعيد ميلادها السادس والثلاثين في المكسيك هذا العام، وقد شاركت عدد من الصور، تبرز جمالها الرائع من عطلتها على صفحتها الشخصية.
على الصعيد المهني ، كان الإصدار الأخير لكاترينا كايف “بهارات” للمخرج علي عباس ظفر، ولعب فيه سلمان خان دور البطولة، حقق نجاح كبير بدور العرض السينمائي.
ومن المتوقع بعد ذلك أن تظهر كاترينا في فيلم روهيت شيتي Sooryavanshi ، والذي يشارك في بطولته أكشاي كومار، ومن إنتاج كاران جوهر .
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