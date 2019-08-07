كاريشما تانا وفريق Khatron Ke Khiladi يغادرون للتصوير في بلغاريا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتل المتنافسون في مسلسل الواقع التلفزيوني الهندي Khatron Ke Khiladi 10 مركز الصدارة في قائمة الترند يوم الخميس ، بعد أن شاركوا صورة لهم من المطار .

وسيضم الموسم العاشر من المسلسل ممثلين انضمام تلفزيونيين جدد هم كاريشما تانا ، كاران باتل ، أدا خان، تيجاسوي براكاش ، شايفين نارانغ وأميروتا خانفيلكار.

تشمل قائمة المتسابقين أيضًا الممثلة راني شاترجي ، ر. ج. ماليشكا والكوميدي بالراج سايل، وقد شاركت ماليشكا، صورة مع زملائها المتسابقين على حسابها الشخصي بموقع Instagram في المطار، كتبت: “شكراً لكم على كل الحب. أتمنى لنا حظاً عظيماً! “

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سيتم تصوير الموسم العاشر من العرض في بلغاريا و سيستضيفه المخرج روهيت شيتي، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يستضيف فيها روهيت شيتي المسلسل الواقعي.

بخلاف روهيت شيتي، مخرج Sooryavanshi ، استضاف كل من أكشاي كومار ، بريانكا شوبرا وأرجون كابور بضعة مواسم من Khatron Ke Khiladi، وهو نسخة من برنامج التلفزيون الأمريكي الواقعي Fear Factor .

كان الممثل بونيت باثاك، الذي ظهر في سلسلة “ايبي دي دي” للمخرج ريمو دي سوزا، قد فاز بالموسم التاسع من مسلسل Khatron Ke Khiladi.