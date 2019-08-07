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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
احتل المتنافسون في مسلسل الواقع التلفزيوني الهندي Khatron Ke Khiladi 10 مركز الصدارة في قائمة الترند يوم الخميس ، بعد أن شاركوا صورة لهم من المطار .
وسيضم الموسم العاشر من المسلسل ممثلين انضمام تلفزيونيين جدد هم كاريشما تانا ، كاران باتل ، أدا خان، تيجاسوي براكاش ، شايفين نارانغ وأميروتا خانفيلكار.
تشمل قائمة المتسابقين أيضًا الممثلة راني شاترجي ، ر. ج. ماليشكا والكوميدي بالراج سايل، وقد شاركت ماليشكا، صورة مع زملائها المتسابقين على حسابها الشخصي بموقع Instagram في المطار، كتبت: “شكراً لكم على كل الحب. أتمنى لنا حظاً عظيماً! “
سيتم تصوير الموسم العاشر من العرض في بلغاريا و سيستضيفه المخرج روهيت شيتي، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يستضيف فيها روهيت شيتي المسلسل الواقعي.
بخلاف روهيت شيتي، مخرج Sooryavanshi ، استضاف كل من أكشاي كومار ، بريانكا شوبرا وأرجون كابور بضعة مواسم من Khatron Ke Khiladi، وهو نسخة من برنامج التلفزيون الأمريكي الواقعي Fear Factor .
كان الممثل بونيت باثاك، الذي ظهر في سلسلة “ايبي دي دي” للمخرج ريمو دي سوزا، قد فاز بالموسم التاسع من مسلسل Khatron Ke Khiladi.
كانت هذه تفاصيل خبر كاريشما تانا وفريق Khatron Ke Khiladi يغادرون للتصوير في بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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