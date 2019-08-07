بعد أنوشكا شارما.. ريشا تشادا تعرب عن غضبها بعد فاجعة اغتصاب طفلة وقتلها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عبرت الممثلة الهندية ريشا تشادا عن غضبها بعد أن تداولت الصحف خبر اختطاف فتاة في الثالثة من عمرها كانت تنام مع والدتها في محطة للسكك الحديدية ، واغتصبتها احدى العصابات وقُطعت رأسها بوحشية في جمشيدبور على يد رجل.

شاركت الممثلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter لإدانة الحادث والتساؤل عن سبب الافراج عن الرجل الذي يدعى رينكو ساهو Rinku Sahu بكفالة، وأشارت إلى أن والدة ساهو ضابط شرطة.

في 24 يوليو ، اختطف رينكو ساهو ورجلان آخران طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت نائمة بجانب والدتها على منصة لمحطة سكة حديد تاتاناجار. وفقًا لتقرير الشرطة ، نُقلت الطفلة الصغيرة إلى مكان بالقرب من المحطة حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي ، وتم خنقها حتى الموت ثم قُطعت رأسها.

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وفي الوقت نفسه ، حددت الشرطة المتهم الرئيسي رينكو ساهو كجاني، كما تبين أن ساهو ، الذي كانت والدته ضابط شرطة ، قد اعتقل في وقت سابق بتهمة خطف قاصر لكن تم إخلاؤه بكفالة.

كما قامت الممثلة أنوشكا شارما بالتغريد يوم الجمعة 2 أغسطس، لإدانة الحادث الهمجي، وحثت على معاقبة المغتصبين بشدة حتى يرتدعوا قبل التفكير في ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة.

كتبت أولاً ، “فتاة في الثالثة من عمرها كانت نائمة إلى جانب والدتها في محطة سكة حديد تم خطفها وحبسها وقطع رأسها في جامشيدبور، هذا غير إنساني وشرير للغاية”.