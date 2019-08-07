نجل سيف علي خان يثير الجدل بعلاقته بفتاة مجهولة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ينتشر هدير الشائعات حول إبراهيم علي خان نجل النجم الهندي الكبير سيف علي خان Saif Ali Khan وكذلك ابنته الممثلة الصاعدة سارة علي خان التي ظهرت لأول مرة في بوليوود العام الماضي.

ظهرت سارة علي خان لأول مرة في العام الماضي، مع فيلمين متتاليين ناجحين، حيث استطاعت الممثلة أن تكسب مكان في قلوب الجمهور.

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مؤخراً، شوهد ابراهيم بصحبة فتاة مجهولة في حفلة مع أصدقاء مقربين لبعض أولاد النجوم في بوليوود. تطابقت ملابس إبراهيم والفتاة باللون الأسود، وقد وصل الشاب مع الفتاة تم العثور الحفل في نفس السيارة، وتساءل البعض من هي الفتاة الغامضة وما إذا كان إبراهيم يعرفها.

في الآونة الأخيرة ، تحدث سيف علي خان في مقابلة أجريت معه مؤخراً عن إمكانية ظهور ابنه إبراهيم لأول مرة في السينما، قال الممثل إنه يجب أن ينظر إليه كشاب ذو اطلالة جيدة، ورجل جذاب للغاية ويعتقد أن جميع أطفاله مهتمون بالتمثيل.

ومع ذلك ، أضاف سيف أيضًا أن إبراهيم لا يزال شابًا صغيرًا ، وهو أكثر حرصًا على أن ينتهي من دراسته في جامعته أولاً ، ومن ثم ستدعمه الأسرة في كل ما يريد القيام به بعد ذلك.