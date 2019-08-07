أبيجيل باندي تروج لليوجا بصور على الشاطئ

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أصبحت اليوجا جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من المشاهير بما في ذلك شيلبا شيتي وماليكا أرورا وكارينا كابور خان. ومع ذلك ، فإن العديد الممثلات التلفزيونيات لم يتخلفن اللحاق بركب محبي بعض اليوجا.

مؤخراً، شاركت الفنانة الهندية أبيجيل باندي صورة عاريات أثناء القيام بموقف اليوغا. إلى جانب ذلك ، كتب الممثل التلفزيوني البالغ من العمر 27 عامًا مذكرة ملهمة تدعو إلى فكرة #NudeIsNormal.

منذ بضعة أيام روجت الممثلة التلفزيونية آشكا جوراديا لفن اليوجا العاري في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، والآن ، انضمت إليها أفضل صديق لها هي الممثلة أبيجيل باندي ،

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ممثلة Silsila Badalte Rishton Ka ، التي شاركت صورة عارية لها أثناء القيام بتدريب على اليوجا، إلى جانب ذلك ، كتبت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا بوت جريء تدافع فيه عن فكرة الصور العارية #NudeIsNormal.

كتبت باندي في رسالتها: “قد لا تتمكن كلماتي العديدة من التعبير عن مدى تقديري لما تقوم به صفحة تروج للممارسة العارية لليوجا nude_yogagirl.

وقالت أبيجيل باندي ، مشيرةً إلى أن صديقتها آشكا جوارديا ، وهي من عشاق اليوجا ، هي التي دفعتها للمضي قدماً وتجربتها ، تقول: “لقد كنت خجولة و خائفة من أخذ لقطة عارية قد تجعلني أشعر بالتحرر، فقط لأنني ظللت أفكر في ما يفكر فيه الآخرون”.

ليس هذا فحسب ، بل قامت باندي أيضًا بنشر فيديو حيث شوهدت وهي تؤدي رقصة مع صديقتها جوارديا.