نجم الراب بادشاه يكشف عن أمر غريب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يشعر نجم الراب الهندي بادشاه بأنه لا يجب تجنب ممارسة الجنس كموضوع محظور ، ويقول إنه لا يستطيع لا الانتظار حتى يتحدث عن “الجنس مع ابنته عندما تكبر”.

وقال بادشاه لـ IANS أثناء مناقشة كيف لا يزال الجنس من المحرمات في الهند: “هل يمكنك التحدث مع والديك حول الجنس؟ أنا لا. لكن هذا شيء يجب أن نفعله جميعًا”.

وأضاف المغني الذي أصبح والدًا لابنة في عام 2017: “لدي ابنة ولا يمكنني الانتظار حتى أقوم بإجراء هذه الدردشة معها ، بالطبع في سن مناسب، أريدها أن تعرف كل شيء، لا أعرف كيف، ربما ستشعر بالحرج”.

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اختار بادشاه سيناريو يتناول قضية التربية الجنسية في الهند للاحتفال بأول ظهور له في بوليوود، ومن المتوقع أن يجسد مطرب الراب والملحن الشهير نجم بنجابي في فيلمه الأول Khandaani Shafakhana خاندااني شفاخانة.

يهدف Khandaani Shafakhana ، المقرر إطلاقه في 2 أغسطس ، إلى تسليط الضوء على مسألة كيف ينظر المجتمع الهندي إلى الجنس كموضوع محظور من خلال رحلة الممثلة سوناكشي سينها Sonakshi Sinha الشخصية وهي ترث عيادة جنسية تابعة لعمها المتوفى.

يقول بادشاه “لقد كنت محظوظًا لدرجة أنني حصلت على تعليم جنسي في مدرستي، قمت بالدراسة في دلهي، الجنس أمر طبيعي جدًا، عليك أن تعرف عن الاضطرابات وأهمية ممارسة الجنس الآمن وأهمية التخطيط للعائلة”.