ديبيكا بادوكون تتخذ قرارا حاسما تجاه التحرش في بوليود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أسابيع من اجتماعها مع المخرج والمنتج لوف رانجان في مكتبه في مومباي ، قالت النجمة الهندية ديبيكا بادوكون ، في مقابلة أجريت معها مؤخراً ، إنها لن تعمل مع أي شخص متهم بالتحرش الجنسي.

شوهدت ديبيكا مع رانبير كابور خارج مكتب المخرج لوف رانجان في مومباي قبل يومين، أدت صور الثنائي على الفور إلى تكهنات بأنهما كانا يخططان للعمل سويًا في مشروع رانجان القادم.

نظرًا لأن رانجان يعد أحد المتهمين في حركة MeToo الهندية التي هزت ضمير الأمة في أكتوبر من العام الماضي ، فقد عبر معجبيها عن استنكارهم لهذا التطور، وسرعان ما دشنوا هاشتاج #NotMyDeepika على Twitter، وجد مكانه بين أفضل الترندات.

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وبعد أسابيع ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ديبيكا قد وقعت فيلمًا مع رانجان أم لا، لكن إجابتها على سؤال في مقابلة مع مجلة Vogue يشير إلى أنها لم تفعل.

سألتها المجلة عما إذا كانت ستعمل على مع شخص متهم بالتحرش الجنسي ، وكانت أجابتها على السؤال بالنفي، تقول: “بالتأكيد لا”.

وفي الوقت نفسه ، تعمل ديبيكا على فيلمها الجديد Chhapaak مع المخرجة مجنا جولزار، يتناول الفيلم حياة فتاة هنديه تُدعى لاكشمي أغاروال ناجية من هجوم “بمادة كاوية”، قام يضم الفيلم فيكرانت ماسي.

تم تصوير الفيلم على نطاق واسع في دلهي ومومباي ، ومن المقرر أن يعرض الفيلم على شاشات العرض في 10 يناير من العام المقبل.