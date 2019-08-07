أكشاي كومار سعيد بتفادي الصدام مع سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قام المخرج روهيت شيتي بتأجيل إطلاق فيلم “Sooryavanshi” إلى 27 مارس 2020 ، وبالتالي تجنب اشتباك شباك التذاكر مع فيلم “إن شاء الله”، لنظيره المخرج الكبير سانجاي ليلا بهنسالي.

كما أبدى نجم “Sooryavanshi” أكشاي كومار سعادته بسبب أن فيلمه لن يكون في مواجهة مباشرة مع فيلم سلمان خان “إن شاء الله” في عيد 2020.

يقول موكار عن ذلك وفق ما نشره موقع timesofindia “من الجيد تجنب الصدام بين الفيلمين في شباك التذاكر من خلال اختلاف مواعيد عرضهما في مواعيد عرضهما”.

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وأضاف: “ومع ذلك ، من المحتمل أن يحدث الصدام بين أي فيلمين. نحن نصنع 210 فيلمًا هنديًا، ولدينا 52 أسبوعًا في السنة ، لذا يتعين علينا إصدار فيلمين أو أكثر في نفس التاريخ”.

في فيلم روهيت المرتقب، سوف يلعب أكشاي دور ضابط الشرطة فير سوريافانشي، ومن المتوقع أن يُعيد الفيلم لمّ شمل النجم البالغ من العمر 51 عامًا مع الممثلة المتألقة كاترينا كايف بعد فيلمهما “تيز مار خان” لعام 2010.

وعلى خلاف ذلك، فإن فيلم أكشاي الآخر الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بعنوان “Bachchan Pandey” سيصدر في عيد الميلاد عام 2020، وهو ما يتزامن مع عرض فيلم فيلم عامر خان الجديد بعنوان “Forrest Gump” ، وبالتالي لا بد أن يحدث الصدام.”