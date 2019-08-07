تعرف على أرباح بريانكا شوبرا عن كل منشور على «انستجرام»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اقتحمت النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا، سينما هوليوود، واستطاعت أن تقف على قدم المساواة مع نجوم كبار، بعد عدد من الأفلام والمسلسلات قدمتها بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية.

بعد ذلك أسست بريانكا ووالدتها مادو شوبرا شركة إنتاج سينمائي كبيرة، وتزامن ذلك مع زواجها من نجم الغناء الأمريكي نيك جوناس، إضافة إلى الإعلانات التي تكسب من ورائها ثروات هائلة، الأمر الذي جعلها أحد أغنى مشاهير العالم.

ولم تقتصر مداخيل الممثلة الشابة على هذين العنصرين فقط، في بخلاف أجورها في السينما التي ترتفع من وقت لآخر، والاعلانات، تحصل شوبرا على مبالغ ضخمة من السوشيال ميديا.

لقد تم الكشف للتو كم تتقاضى بريانكا شوبرا رسومًا على كل بوست تنشره عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram

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كشفت “قائمة الأغنياء في Instagram” التي يتم تجميعها سنويًا من خلال أداة “Hopper HQ”، عن تفاصيل تتضمن قائمة مرتبة حسب المشاهير الأغنى الذين يتقاضون اكبر قدر من المال مقابل منشور واحد .

إذا لم تكن جالسًا بالفعل ، فإننا نوصيك بذلك على الفور لأن هناك أرقامًا، قد تثير دهشتك بشدة، الدراسة التي قامت بها “هوبير أتش كيو” أظهرت تلقي بريانكا مبلغ يقارب 180 ألف دولار عن كل بوست تفاعلي تقوم بنشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي.

ممثلة “ماري كوم” التي تمتلك متابعين يتخطوا الـ 43 مليون، تحتل بذلك المرتبة الـ 19، في حين تتصدر نجمة الواقع والموديل الأمريكية الشهيرة كايلي جينر “قائمة Instagram Rich List” كأعلى نجم ربحًا من خلال تلقيها مبلغ مليون ومائتي الف دولار لكل مشاركة في Instagram.

كما ينزل اللاعب الأشهر في العالم كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة من بين أكثر المشاهير دخلًا من رعاية الصور، كما ينفرد بصدارة الذكور الأعلى دخلًا من نفس المصدر.

على جبهة العمل، بريانكا تستعد للظهور في فيلمها المقبل مع المخرجة شونالي بوز “ذا سكاي اس بينك”، بطولة فرحان أختر و وزيرا وسيم، الفيلم سيكون جاهز تمامًا للعرض في أكتوبر 2019.