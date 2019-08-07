شيماء سيف تتلقى رسالة رومانسية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه المنتج محمد كارتر رسالة رومانسية لزوجته الفنانة المصرية شيماء سيف، احتفالا بعيد ميلادها.

زوج شيماء نشر صورة تضمنت تصميم طريف لها، وأرفقها بتعليق عبر خلاله عن حبه الشديد لها، حيث كتب: “الصورة دي متاخده سكرين شوت من عيني انا شايف شوشو كده ومش هاتكبر عمرها في نظري لأنها مش مراتي وبس دي بنتي اللي انا مبسوط وفرحان بيها بشوفها في نومها طفلة وبشوفها في زعلها طفلة وبشوفها في ضحكتها طفلة “.

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وأضاف: “النهاردة عيد ميلاد بنتي وبنوتي وحببتي وصحبتي واختي ومراتي وأمي.. النهاردة ربنا جابلنا هدية علشان تسعد الوطن العربي كله بخفة دمها وضحكتها اللي بتداوي القلوب وبتعالج الناس من الاكتئاب اسعد لحظة في حياتي لما بلاقي حد كاتبلك انا كان عندي اكتئاب وخفيت علي ايدك”.

واستطرد: “لأن الاحساس ده بجد كان عندي قبل ما اعرفك كنت بضحك وبهرج بس لما كنت بقعد مع نفسي بكتئب دلوقتي انتي سبب الضحكة وسبب النفس اللي بتنفسه.. بحبك يا أغلى من عمري.. كل سنة وانتي في قلبي وفي حضني وربنا مايحرمني منك ابدا”.

الفنانة المصرية ردت على تهنئة زوجها الرومانسية، بقولها: “أنت حبيبى وحب عمرى كله ربنا ميحرمنيش منك ابدا”.