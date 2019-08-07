كيرتي كولهاري شرطية بريطانية في «فتاة على القطار»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تلعب الممثلة الهندية كيرتي كولاري دور شرطية بريطانية في النسخة الهندية الجديدة من فيلم هوليوود الشهير “The Girl on the Train”.

يعد الفيلم ، الذي يقوم ببطولته النجمة الشابة بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra في المقدمة ، بمثابة نسخة رسمية جديدة من فيلم الإثارة لعام 2016 الذي يضم النجمة البريطانية الجميلة إيميلي بلنت Emily Blunt، تؤدي شوبرا شخصية مطلقة تداوم على معاقرة الكحوليات.

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قالت كولاري إنها متحمسة للعمل تحت لواء مع المخرج ريبو داس جوبتا، بعد العمل معه على المسلسل الأصلي “Bard of Blood” التي قامت بعرضه على شبكة الإنترنت منصة Netflix، :”“لقد قضيت وقتًا رائعًا في التصوير مع ريبو من أجل” Bard of Blood “وأحب وجهة نظره ورؤيته تمامًا.

وقال كيرتي في بيان “إنه تحد ، إنه مليء ب الإشكاليات ، أتطلع حقًا إلى بدء عملية تصوير المشاهد”، الفيلم من إنتاج ريلاينس إنترتينمنت، وسيتم عرض الفيلم في المملكة المتحدة ، وسيضم أيضًا اديتيا روي هيداري Aditi Rao Hydari و افيناش تيواري Avinash Tiwari.

وفي السياق، من المتوقع عرض فيلم كيرتي “Mission Mangal” في يوم الاستقلال في الهند، كما تعمل الممثلة أيضًا على الموسم الثاني من سلسلة الأمازون على الإنترنت “Four More Shots Please”.