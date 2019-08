ديزني تعيد إنتاج "وحيد في المنزل"

قررت "ديزني" إعادة إنتاج الفيلم الشهير "وحيد في المنزل" (home alone) الذي تم عرضه لأول مرة عام 1990.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن رئيس شركة ديزني، بوب ليجر، قال إن الفيلم صنف من بين الأفلام التي سيعاد إنتاجها لمنصة "+ Disney"، والتي من المتوقع أن تُطلق في نوفمبر المقبل.

ويحكي فيلم "وحيد في المنزل"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 1990، قصة مغامرات "كيفن مكاليستر" بعد أن نسيه أفراد أسرته في المنزل وذهبوا لقضاء عطلة عيد الميلاد، ثم تعرض المنزل لمحاولة سرقة مما جعله يخدع اللصوص ليحمي منزله، وحقق الفيلم نجاحا هائلا في المسارح والتلفزيون.

وقال إيجر إن الفيلم سيعاد تخيله لجيل جديد، إلى جانب فيلمي "ليلة في المتحف" (Night at the Museum) و"مذكرات طالب" (diary of a Wimpy Kiddiary).

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إعادة إنتاج "وحيد في المنزل" ستشمل نجمها، ماكولي كولكين، الذي تم رصده مؤخرا وهو يصور مشهدا لعيد الميلاد في ويلشاير بوليفارد في لوس أنجلوس، ما أثار شائعات عن ظهوره في الفيلم.