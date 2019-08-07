صلاح الكردي… نجاح حفلات الصيف في لبنان وجولة أميركية قريبًا

أحيا الفنان صلاح الكردي حفلاً في vigor city بمدينة جبيل بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة والجمهور.

قدّم “صلاح” خلال الحفل باقة من أغانيه الخاصة مثل “موتني غيابك” و”رح ترجعي” إضافة إلى اغاني لحنها أو كتبها لنجوم لبنانيين وعرب وقد تفاعل معه الحضور مردداً الاغنيات بالأخص أغنية “يا بتفكر يا بتحس”. هذا وقد تميز الحفل بحضور كل من النجم القدير معين شىريف الذي غنى مع صلاح أغنية “يا دني” وختم معين الأغنية مخاطباً الجمهور المتواجد بقوله “صلاح فنان كبير ومكسب لكل فنان يحضره”.

كما حضرت الشقيقتان نينا وريدا بطرس، الشاعر علي المولى، الملحن محمود عيد، الملحن فضل سليمان الممثل نيكولا معوض والدكتور جمال فياض وعدد كبير من الشخصيات والصحافيين. يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة نشاطات يقوم بها صلاح الكردي لصيف ٢٠١٩ ويتبعها الاسبوع المقبل حفلة عيد الأضحى يوم ١٢ آب/أغسطس في جسر رشعين- زغرتا، ثم يغادر بعدها “الكردي” الى اميركا لإحياء حفل فني للجالية العربية ويعود بعدها الى بيروت لمتابعة تسجيل أغنيتين جديدتين يصدران قريباً.