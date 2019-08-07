منتجو "الكنز 2" يكشفون عن الشخصيات الرئيسية للفيلم بطريقة مُثيرة

أطلقت الجهة المنتجة للجزء الثاني من فيلم "الكنز - الحب والمصير" للمخرج شريف عرفة، بوسترات شخصيات الفيلم، والتي جاء في مقدمتها محمد سعد، محمد رمضان وهند صبري، بالإضافة لـ 7 شخصيات رئيسية أخرى، حيث يحمل كل بوستر روح العصر الذي يتواجد فيه أبطاله؛ وينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق عرض الفيلم بماراثون عيد الأضحى، ويضم الجزء الثاني 4 شخصيات جديدة، هم أحمد مالك في العصر الفرعوني، نهى عابدين، وجمال عبد الناصر في الخمسينيات، وسارة عبد الرحمن في السبعينيات.

وحقق الإعلان الرسمي للفيلم أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، حيث يوصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول، حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحى بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.

"الكنز 2 " من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، وإنتاج يونايتد بروح، ویضم عددا ضخما من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، والمهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.

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