جوزف عطية يُطلق جديده ويستعد لسلسلة حفلات

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان اللبناني جوزف عطية فيويو كليب أغنيته الجديدة "غزالة" عبر قناته الرسميّة على YouTube بتوزيعٍ موسيقي ينبض بالحيويّة، وفيديو كليب يناسب أجواء الصيف رقصاً ومرحاً في لبنان Advertisements والجدير ذكره أن الأغنية حققت بأسبوعها الأول عتبة المليون مشاهدة. علماً أنها من ألحان رامي شلهوب، وتوزيع أمدي جبر وتم تسجيلها في استوديو رالف سليمان. وهي من كلمات محمّد درويش، فيما كتبت كلامها باللغة الإنكليزية المغنّية الأوستراليّة "كيكي سي" التي حقّقت أمنيتها بتقديم أغنية مشتركة مع "عطيّة" الذي يستعد خلال الأيام المقبلة لإحياء سلسلة من الحفلات في لبنان، سوريا، الأردن والولايات المتّحدة الأميركيّة، ولقد أعلن برنامج حفلاته عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام".

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