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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"تناغم".. تانيا صالح تغنى بمهرجان مالمو فى السويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية تانيا صالح لتدشين جولتها الغنائية الأوروبية لمشروعها الموسيقى الجديد "تناغم"، انطلاقًا من السويد، إبان مشاركتها فى إحياء فعاليات مهرجان مالمو الموسيقى، عبر سهرة غنائية يحتضنها مسرح غوستاف في مدينة مالمو مساء الاثنين المقبل.
وكشفت تانيا، لـ"الخليج 365"، أن "تناغم" نتاج صدفة تلاقيها مع لينا ضمن ورشة عمل موسيقية جمع عدة مطربات وموسيقيات عرب فى السويد منذ سنوات منهم المطربة الفلسطينية الراحلة ريم بنا والمصرية مريم صالح والسورية فايا يونان، بهدف مزج الخبرات الموسيقية وتلاقى الرؤى، ووصفت لقاءها بلينا بـ"الكيميا" التى وجدتها سريعًا بينهما فى الرؤية الموسيقية ليتفقا على تقديم مشروع موسيقى غنائى مشترك من وقتها، وتم اختيار اسم "تناغم" ليكون عنوانه.
وتانيا صالح مطربة وكاتبة أغان وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت فى رحلتها الموسيقية منذ التسعينيات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعى والسياسى اللبنانى والعربى بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبنانى، وتقدم مزيجًا سماعيًّا بين الطرب والموال والدبكة فى الموسيقى العربية التقليدية، بلمسات من العصرية من موسيقى الروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، ويحمل مشوارها الغنائى بغزارة فى الإنتاج بعشرات الأغانى وخمسة ألبومات، منها: "وحدة" و"شوية صور" و"حفلة حية فى درم"، وأطلت مؤخرًا بألبومها الأخير "تقاطع".
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