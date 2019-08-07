شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم عن مخرج الفيل الأزرق 2: كبير وبيقيس الدور على الممثل بالمسطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة نيللى كريم عن سعادتها البالغة لردود الفعل التى تلقتها على دورها فى فيلم "الفيل الأزرق 2"، مع النجم كريم عبد العزيز، والذى يعرض حالياً بجميع دور العرض، محققاً نجاحاً كبيراً منذ طرحه، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، معبرة عن سعادتها بإيرادات الفيلم فى شباك التذاكر والتى تخطت 42 مليون جنيه فى غضون 12 يوماً فقط.

وقالت نيللى كريم لـ"الخليج 365" إنها سعيدة للغاية بالتعاون مع المخرج العبقرى مروان حامد للمرة الثانية على التوالى، مشيرة إلى أن مروان "بيعرف يقيس الدور على الممثل بالمسطرة"، لذا تجد كل الشخصيات متوازنة ودقيقة فى مكانها الطبيعى، موضحة أنها تحب تكرار التعاون مع مخرج كبير مثل مروان حامد.

وأشارت نيللى إلى أن فيلم الفيل الأزرق 2 يعد استكمالا لنجاح الجزء الأول الذى نال إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، موضحة أن شخصية "عليا" كانت صعبة للغاية وتتضمن تفاصيل نفسية أمام الكاميرا، وهو ما جعلها تبذل مجهودا مضاعفا من أجل الظهور بشكل يرضى الجمهور.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".