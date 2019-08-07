خاص| أحمد فهمي معلقا على "خناقاته" مع الجمهور: "مش معنى إني فنان إنى أقبل الإساءة واسكت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بين الحين والاَخر يدخل الفنان أحمد فهمي في "خناقة" مع أحد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يصل الأمر لشتائم متبادلة، ويترك فهمي فجأة مقعده بين النجوم والمشاهير، وينزل لساحة المعركة حتى لو عرضه ذلك لانتقادات حادة.

وعن ذلك، قال فهمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365: "الحقيقة في تلك الأوقات لم أخذ الأمر على محمل الجد، ولا يؤثر على حالتي المزاجية بالعكس بكون على طبيعتي جدا ومقصدش حاجة، وشهدت الفترة الأخيرة اشتباكات كثيرة بين الجمهور والعديد من الفنانين، وعلى سبيل المثال الانتقاد الذي تعرض له الفنان أحمد الفيشاوي، واستنكرت ما حدث معه تمامًا، اقتحام الخصوصية من أبشع ما يحدث بين البشر، وما رآيناه جميعًا في الفيديو المنتشر للفنان كريم عبد العزيز الذي اتفق مع موقفه بشدة، في أثناء تقديم العزاء في والدة الفنانة يسرا، يكشف تصرف قلة قليلة بهذه الأفعال التي لا ولن تؤثر على شعبية وحب الجمهور الحقيقي لكريم عبد العزيز والفيشاوي أو لغيرهم، وهذه الشخصيات لا تمت للجمهور الحقيقي الواعي الراقي بصلة".

وأضاف: "أما بالنسبة لي، فأنا حر تمامًا في حياتي الشخصية، وأتقبل النقد إذ كان من منطلق الوعي والفهم والمتابعة، لكن النقد المبني على السلبية فقط أو الهجوم والتدخل في حياتي الشخصية، لا أقبله مطلقًا، ويجعلني احتد أحيانًا، فليس معنى أنني فنان أن أرى أي إساءة لي والتزم الصمت".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، دخل في أكثر من مشادة مع متابعيه أو متابعي خطيبته الفنانة هنا الزاهد بسبب تعليقاتهم الساخرة والمستفزة أحيانا.