تراند اليوم : القصة الكاملة لـ«زواج» محمد رمضان من حلا شيحة...



تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر زواج الفنان المصري محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، خاصةً بعد تعاونهما في مسلسلهما الأخير "زلزال"، والذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي.

وانتشرت صورٌ تجمع الفنانين محمد رمضان وحلا شيحة بشكل كبير، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أنها حديثة، وأنها عقب زواجهما، رغم أنها من كواليس مسلسل زلزال.

وعلّقت الفنانة حلا شيحة في تصريح صحفي: "هذا الخبر مضحك طبعًا، وأنا لن أنفي لأن الموضوع مش مستاهل أرد عليه".

كما ردّ الفنان محمد رمضان في تصريحات صحفية ساخرًا: "أنا في شغل بأمريكا، وحلا شيحة أختي الكبيرة".

يُذكر أن الفنانين محمد رمضان وحلا شيحة قدّما خلال موسم رمضان الماضي مسلسل "زلزال"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر.

وكان الثنائي رمضان وحلا قد كرما من مهرجان "بياف" في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر الماضي، عن دوريهما في العمل ذاته.

وتدين حلا بالفضل لرمضان في عودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد غياب دام 13 عاماً ، حينما اعتزلت التمثيل واردت الحجاب ثم النقاب قبل ان تخلعهما وتعلن طلاقها.

الفنان محمد رمضان متزوج من نسرين عبد الفتاح والدة طفليه علي وكنز، وهي الزوجة الثانية له بعد طلاقه من زوجته الأولى التي أنجب منها ابنته الكبرى حنين.

وحلا شيحة انفصلت مؤخراً عن زوجها الكندي يوسف هاريسون بعد زواج دام نحو 12 عاماً، وصرحت آنذاك أنها تريد التركيز على حياتها الفنية بعد خلعها الحجاب وعودتها للاستقرار في مصر بعد سنوات من العيش في كندا.

كما أن حلا شيحة تكبر محمد رمضان بنحو 9 سنوات، حيث يبلغ عمرها 40 عاماً، بينما عمر رمضان هو 31 عاماً فقط.



