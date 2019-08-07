تراند اليوم : +18.. فنانة شهيرة تمنع بناتها من مشاهدة فيلمها الجديد...

فرضت الفنانة هند صبري حظرا على ابنتيها عليا وليلى أحمد الشريف من مشاهدة فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2"، رغم أنه مصنف للعرض العام إلا ان أطباء نفسيين حذروا من مشاهدته لمن هم أقل من 18 عامًا.
وقال الممثلة التونسية أنها تعهدت أمام نفسها سابقا بعدم المشاركة في أي عمل فني تخجل من مشاهدة ابنتيها له، ولكنها قررت منعهما من دخول الفيلم مؤقتا لحين تجاوز مرحلة الطفولة، وهي أول استجابة لصرخة أطلقتها طبيبة نفسية حذرت من مخاطر مشاهدة الفيلم على الأطفال والمراهقين.
أضافت صبري: لا أقدم عملاً لا تشاهده ابنتاي، لكنهما ستريانه بعد عدة سنوات، لأنه فيلم رعب وهما صغيرتان على هذه النوعية.
ويبدو أن موقف هند جاء متوافقا مع تحذير الطبيبة النفسية منى يسري من خطورة مشاهدة الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" مؤكدة أن أحداث الفيلم قد تصيب المشاهد تحت عمر 18 سنة بأمراض القلق والتوتر، وتوقعت أن تزيد أعداد زيارات الأطفال إلى مراكز الطب النفسي خلال الشهور القادمة بسبب هذا الفيلم.
يذكر أن الفيلم مصنف للعرض العام ولا يوجد أي تحذير من الرقابة العامة على المصنفات الفنية في مصر يتعلق باصطحاب الأطفال لدور العرض السينمائي، وحقق خلال الأسبوع الأول من عرضه 25 مليون جنيه ينتظر أن تتضاعف مع بدء موسم أفلام عيد الأضحى.
يضم الجزء الثاني من الفيل الأزرق نجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وينضم لهما النجمان هند صبري بشخصية المريضة فريدة وإياد نصار ويجسد شخصية الدكتور أكرم خبير لغة الجسد ، بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس، وسط فريق العمل الذي ساهم في نجاح الجزء الأول من الفيلم مدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير سينرجي فيلمز التي أسسها المنتج تامر مرسي.