محمود العسيلي يفاجئ إحدى المعجبات بحضور حفل زفافها

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - فاجأ الفنان المصري ​محمود العسيلي​ إحدى معجباته بموافقته الحضور الى حفل زفافها في شهر أيلول المقبل في مدينة بنها.

إذ جاءت موافقته حين علقت إحدى معجباته واسمها حبيبة أحمد على الإعلان الدعائي الذي نشره محمود العسيلي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يعلن من خلاله استعداده لإطلاق أغنية جديدة.

فعلقت حبيبة قائلة: “لا لا مش عارفه محبوش والله ومش عارفه مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي”.

عندها فاجأها برده على تعليقها قائلاً: “وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص”، ووعدها محمود العسيلي بحضور حفل زفافها.