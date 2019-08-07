رسالة خاصة من عاصي الحلاني إلى جمهوره

متابعة بتجــــــــــــرد: ضمن إطار تواصله الدائم مع الجمهور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني رسالة إلى محبّيه نوّه فيها إلى أهمية أن يحافظ كل شخص على أخلاقه.

وغرّد عاصي الحلاني عبر حسابه على “تويتر” وكتب: “بأخلاقك فقط تجعل من يراك لأول مرة يتمنى أن يراك ألف مرة..!”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.