كارول سماحة تطير إلى تونس!

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متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان قرطاج الدّولي” في تونس يوم الجمعه 9 آب/أغسطس الجاري.
وتسافر كارول خلال الساعات المقبلة إلى تونس استعدادًا للحفل المنتظر من الجمهور ومحبّيها هناك.
وستقدّم كارول سماحة خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني وصولًا إلى أحدثها، أغنية “انشالله” التي طرحتها مؤخرًا.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، ومن المقرر أن تصوّرها كارول قريبًا على طريقة الفيديو كليب.
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