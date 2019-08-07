“ديزني” تقدّم نسخة جديدة من فيلم “وحيد في المنزل”

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد شركة “ديزني” لتقديم نسخة جديدة من فيلم Home Alone الشهير وذلك ضمن لائحة الأعمال التي تتضمنها شبكتها الحديثة.

ومن المعروف أن “وحيد في المنزل” – Home Alone هو فيلم كوميدي من عام 1990.

الفيلم لعب دور البطولة فيه الممثل ماكولي كولكين، بشخصية “كيفن مكاليستر”، وهو ولد في الثامنة من عمره يُترك عن طريق الخطأ وحده في البيت، في الوقت الذي تسافر عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه وبعد نجاحه ظهرت أجزاء أخرى للفيلم، وتم تحويله والأجزاء التي تبعته لألعاب فيديو.