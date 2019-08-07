آدم يحقق هدفًا مليونيًا جديدًا في أسبوع

متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد أغنية النجم اللبناني آدم الجديدة “نحنا سوا” نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأسبوع على إتاحة عرضه عبر قناته على موقع “يوتيوب”. أغنية “نحنا سنوا” من كلمات مروان خوري، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد. على صعيد آخر، ينشغل آدم في الفترة الراهنة بإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جدوله الصيفي لهذا العام. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “نحنا سوا”:

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